Silvio Berlusconi, l'indiscrezione di Tajani: "Deve riprendersi anche dal vaccino"

Prima di intervistare Antonio Tajani a Dritto e Rovescio - il talk show politico in onda tutti i giovedì sera su Rete4 - Paolo Del Debbio ha voluto sincerarsi delle condizioni di Silvio Berlusconi. “Il Cav sta passando un momento di riposo forzato - ha dichiarato il coordinatore di Forza Italia - perché deve riprendersi dal coronavirus e dal vaccino. Dovrà stare a riposo ancora per qualche tempo”. Per una questione di rispetto, Del Debbio non ha voluto chiedere ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio, limitandosi a dire a Tajani di salutarlo da parte sua e della redazione di Dritto e Rovescio quando lo sentirà telefonicamente la prossima volta.

Il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 15 maggio e da allora è “ricoverato” ad Arcore, dove è stato allestito una sorta di ospedale domiciliare per tenere costantemente sotto controllo le sue condizioni. In settimana il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, e il pubblico ministero Luca Gaglio hanno chiesto alla Corte di stralciare temporaneamente la posizione di Berlusconi nell’ambito del filone del Ruby Ter. “Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze”, ha dichiarato l’accusa in aula.

Un modo per far proseguire il processo per gli altri 28 imputati e lasciare in sospeso la posizione del Cav fino a quando le sue condizioni di salute non miglioreranno. L’udienza che deciderà il da farsi si terrà il prossimo 26 maggio, nel frattempo il Corsera ha descritto una situazione difficile, con il fisico di Berlusconi che sarebbe “indebolito, al limite delle forze”.

