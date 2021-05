L'aria che tira, Alessandro Di Battista ringhia contro Myrta Merlino: "Non mi chiamare più in quel modo", crisi di nervi in tv

25 maggio 2021 a

“Non sono Dibba, mi chiamo Alessandro Di Battista” è stata la replica piccata dell’ex parlamentare grillino a Myrta Merlino, che ha “osato” chiamarlo nel modo in cui un po’ tutti si riferiscono alla sua persona. La giornalista e conduttrice di La7 lo ha invitato nella puntata di martedì 25 maggio de L’aria che tira per presentare il suo libro “Contro!”, che riassume le battaglie politiche e personali del grillino della prima ora.

Prima della precisazione su “Dibba”, la Merlino aveva fatto delle domande molto interessanti al fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle: “Parliamo chiaro, ho visto decine di tue interviste, ho anche fatto le ore piccole stanotte per leggere il tuo libro, ma mi rimane un grande dubbio. Devo dirtelo, sinceramente non ho capito che cosa vuoi fare? Tutto quello che non ti piace mi è chiarissimo, così come tutte le cose che ti fanno indispettire e arrabbiare, sei uno passionale e sei contro un sacco di cose, ma qual è il tuo progetto di vita?”.

Di Battista ha replicato sostenendo che questo tipo di narrazione non rispetta quello che è realmente: “Prima di fare il parlamentare mi occupavo di politica e attivismo, scrivevo, quindi non vedo perché non posso continuare a farlo. Questa narrazione del ragazzino inserto che esce dal liceo me l’appioppano addosso perché non mi sono piegato a un sistema e ho continuato con coerenza a proporre le mie idee. Ma questa narrazione è del tutto fittizia. Oggi voglio proseguire sulla strada di presa di posizione politica, in una fase in cui i politici non prendono più posizione perché impauriti dal consenso”.

