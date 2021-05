Beppe Grillo, il retroscena sui soldi: "Divorzio dal notaio". Lui e il fratello, colpo di scena: chi si tiene tutto

27 maggio 2021 a

Si separano le strade di Beppe Grillo e del fratello Andrea nel business del mattone. Tutto è accaduto a Genova davanti al notaio Filippo D'Amore: è stato infatti registrato un atto di cessione quote attraverso il quale Andrea Grillo ha venduto al fratello Giuseppe 1'1% della Gestimar srl, consentendo così al fondatore del Movimento Cinque Stelle di salire al 100% del capitale.

La transazione è avvenuta ad un prezzo di 2mila 580 euro, pari esattamente al valore nominale considerando che la società ha un capitale di 258mila euro. Il Tempo, però, fa notare che, "la Gesti mar, di cui proprio Andrea Grillo risulta ancora amministratore unico, ha da anni ha in portafoglio proprietà a Mariella Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, a bilancio per 463mila euro".

Beppe Grillo, nel frattempo, si occupa sempre meno del Movimento. Uno dei suoi ultimi interventi, qualche mese fa, è stato quello sulle presenze in tv dei grillini. No interruzioni, nemmeno da parte del conduttore, e niente 'stacchi' della regia su altri ospiti. No a un "intrattenimento di bassa lega che sfocia in propaganda da quattro soldi". Dopo lo stop alle apparizioni in tv degli esordi, dopo il divieto di intervistare a più voci gli esponenti del Movimento, Beppe Grillo sul suo blog aveva dettato alle televisioni le nuove regole d'ingaggio per mettere al riparo i parlamentari del Movimento 5 stelle da inquadrature della regia, stacchi pubblicitari, interruzioni di altri ospiti o addirittura del giornalista che conduce la trasmissione.

