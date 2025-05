Beppe Grillo, il contrappasso toccato al comico 5Stelle

Beppe Grillo non ha speso una parola, nel blog personale o altrove, sul 5,1% su cui si è ridotto il MoVimento 5 Stelle nella sua Genova. Dove non so neppure se abbia votato domenica scorsa, o non sia rimasto a casa come nelle regionali di ottobre. Dio solo sa, come si dice abusandone con tutti i grattacapi che gli procura questo mondo di matti, quanto poco mi sia piaciuto in passato il comico tonitruante.

Tutto cominciò una quarantina d’anni fa, quando mi capitò, forse per il troppo sole preso al mare in giornata, di appisolarmi una sera nelle prime file di un teatro all’Argentario dov’ero andato a vederlo, con tanto di biglietto pagato. Diavolo di un uomo, se ne accorse e mi svegliò indicandomi dal palco all’ilarità del pubblico. Poi vennero i tempi, ancor prima dell’esplosione o implosione di Tangentopoli, delle denunce teatrali e simili contro Bettino Craxi e i socialisti da parte di un Grillo convinto che fossero solo o soprattutto ladri, avventuratisi sino in Cina per rubare. Poi ancora vennero i tempi del Grillo ormai più politico che comico, deciso a scalare il Pd tentando di iscrivervisi in una sezione in Sardegna. E avventuratosi nella fondazione di un suo partito riesumando il qualunquismo morto e sepolto di Guglielmo Giannini. Che col suo Uomo qualunque, appunto, era riuscito a incuriosire persino Palmiro Togliatti. E a compiacersene a tal punto da essere rifiutato dagli elettori di Napoli quando la Dc tentò, con la solita generosità, di recuperarlo ospitandolo come indipendente nelle sue liste, una volta esaurita la moda politica del commediografo.