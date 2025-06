M5s, "già dato mandato ai legali": Grillo sfida Conte?

Beppe Grillo sarebbe pronto a riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle, la forza politica fondata insieme a Gianroberto Casaleggio. Secondo quanto trapela da fonti vicine all'ex comico genovese, sarebbe imminente l'avvio di un'azione legale per far sì che la piena titolarità del simbolo torni alla sua associazione di Genova, che ne detiene la proprietà. Il fondatore del Movimento avrebbe già dato mandato ai suoi legali. L'obiettivo sarebbe riappropriarsi del nome e del simbolo in vista delle prossime scadenze politiche, data la sempre maggiore distanza tra i valori del Movimento e la linea dettata dall'attuale dirigenza di Giuseppe Conte. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe dell'inizio di una nuova fase di tensione tra il fondatore e la leadership attuale del Movimento.

Nei giorni scorsi, intanto, era trapelata dal Corriere della Sera un'indiscrezione sul possibile ritorno di Grillo davanti alla telecamera: pare che l'ex garante dei 5Stelle stia lavorando a un docufilm sulle sue battaglie, politiche e personali. Si tratterebbe di un progetto molto importante a cui Grillo avrebbe dedicato tempo e attenzione. "Si è isolato, ha scelto questa strada, ma è e resta inarrestabile. Quando sarà il momento dirà ciò che deve", avrebbero confidato i suoi fedelissimi.