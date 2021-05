Otto e Mezzo, Lina Palmerini: "la decisione di Mario Draghi". Retroscena: così il premier spazza via Andrea Orlando e le follie Pd

27 maggio 2021 a

Il decisionismo di Mario Draghi è già noto a tutti. E di questo tema si parla a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, dove tra gli ospiti c'è Lina Palmerini del Sole 24 Ore, che svela come il premier stia muovendo molte leve. "Draghi ha detto di non avere le stesse idee del sindacato e che tra le poche cose che può decidere c'è l'ordine del giorno delle riunioni. Cosa voleva dire?", chiede Lilli Gruber.

"Voleva dire che oggi non ha messo sul tavolo la questione dei licenziamenti ma il dl semplificazioni - risponde la Palemrini -. Però mi sembra che stia decidendo e anche molto, si pensi alle nomine in CdP e in Ferrovie, che avrà quasi 30 miliardi da gestire. E ancora, ha eliminato il massimo ribasso dal dl Semplificazioni, ora sta lavorando sul subappalto", insiste mettendo in evidenza l'attivismo del premier.

"Per quanto riguarda i licenziamenti - riprende -, l'Italia è stato l'unico paese ad avere avuto un blocco generalizzato e di questa durata. Il tema è un ritorno alla normalità, anche alla luce di una serie di cose: c'è un forte incentivo a non licenziare, inoltre l'Istat oggi ha detto che l'indice di fiducia di imprese e consumatori è tornato a livelli pre-Covid, ci sono segnali di ripresa, anche sul fronte dell'export e del turismo". E ancora: "Il tema non è rinviare il blocco dei licenziamenti, ma come si accolgono le situazioni di disagio dei lavoratori licenziati: c'è il grande tema del mercato del lavoro", conclude la Palmerini, lasciando intendere che Draghi deciderà anche su questo tema. Con buona pace di Andrea Orlando.

