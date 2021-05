Chef Rubio, delirante diluvio di insulti contro Francesco Totti: "Capitano? No, camerata tra sadici fascisti e razzisti"

29 maggio 2021 a

Francesco Totti vedrà la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea da Israele, dove è stato invitato da uno dei principali sponsor della massima competizione europea del club. In un video di lancio dell’iniziativa, l’ex capitano della Roma ha mandato il seguente messaggio: “Ciao fan di Israele, sono molto felice di venire in Israele per partecipare alla fantastica esperienza della finale di Champions League con quattro di voi. Sarete la mia Totti team, un uomo, una squadra. Ci vediamo presto”.

Chef Rubio si è scagliato violentemente contro la bandiera giallorossa, essendo sempre molto “sensibile” alla causa della Palestina e essendo schierato fortemente contro Israele. La partenza di Totti alla volta di Tel Aviv è arrivata in un momento a dir poco delicato, dato che è stato appena raggiunto il “cessate il fuoco” tra Israele e il movimento nazionalista palestinese di Hamas dopo giorni di ostilità: il bilancio in termini di vite umane è stato molto alto, dato che sono morti 232 palestinesi a Gaza (di cui 65 bambini) e 12 israeliani.

“Comunque la Roma - ha twittato il cuoco e attivista romano Gabriele Rubini - è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata”. Insomma, un attacco molto duro nei confronti di Totti, recatosi in Israele per una normale iniziativa legata esclusivamente al calcio.

