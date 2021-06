Al Bano Carrisi, rumors: la sfida di Judo e il suo ruolo nel faccia a faccia tra Matteo Salvini e Vladimir Putin

01 giugno 2021 a

Tra Matteo Salvini, Viktor Orbán e Vladimir Putin spunta il nome di un intermediario assolutamente inatteso: Al Bano Carrisi. Domenica 6 giugno si apriranno a Budapest i mondiali di Judo, l'arte marziale amata dal presidente russo Vladimir Putin, che la pratica da decenni e che appassiona anche il cantante di Cellino San Marco. Il leader di Mosca, riporta il Corriere della Sera, sarà sul Danubio per sostenere e applaudire la squadra russa. Parteciperà a fianco del padrone di casa, il premier ungherese Viktor Orbán. A cantare l'inno della federazione internazionale del judo ci sarà il nostro Al Bano, amatissimo da Putin.

Il cantante parteciperà in una doppia veste: oltre a quella di interprete dell'inno ufficiale anche quella di ambasciatore del judo, sport di cui è a sua volta appassionatissimo. Ma attenzione perché potrebbe ricoprire anche un ruolo ben più importante. Al Bano infatti potrebbe fare da intermediario per un faccia a faccia tra Putin e Salvini. Lo staff del leader della Lega non si sbilancia e si limita a definire "possibile" l'incontro. Del resto Al Bano conosce bene Salvini e quando il leghista era ministro dell'Interno andò al Viminale per parlargli di alcune questioni legate al vino. I due poi parlarono anche di musica e delle canzoni di Carrisi.

Il cantante ora conferma al Corriere di essere stato "incaricato dal presidente della Federazione, l'austriaco Marius Vizer, di invitare Salvini all'appuntamento". Ma a sua volta non si sbilancia troppo: "Io quel che dovevo fare l'ho fatto. Se Salvini andrà, bisogna chiederlo a lui", ha spiegato. Pare che il leader della Lega voglia capire se c'è davvero una possibilità concreta di incontrare il presidente russo, soltanto dopo potrà confermare la sua presenza all'evento.

