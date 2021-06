Giorgia Meloni accusa Domenica In: "Benvenuti in Corea del Nord", un grosso caso in Rai

01 giugno 2021 a

Giorgia Meloni ha denunciato sui social il “continuo tentativo di silenziare l’opposizione”, che in questo particolare momento storico è praticamente rappresentata solo da Fratelli d’Italia, dato che tutti gli altri principali partiti italiani fanno parte della maggioranza che sostiene il premier Mario Draghi. “Da mesi - ha scritto Meloni - esponenti del governo si alternano senza contraddittorio tra gli ospiti di Domenica In, ma quando si tratta di dare spazio all’opposizione rispondono che non invitano politici”.

“Benvenuti in Corea del Nord”, è stata la durissima chiosa della leader di Fratelli d’Italia, che ha fatto scoppiare un caso non da poco sulla trasmissione condotta da Mara Venier. Tra l’altro non è la prima volta in questa edizione di Domenica In che dal centrodestra si sollevano polemiche feroci sul contenitore storico di Rai1. Lo scorso settembre, infatti, scoppiò un grosso caso su Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto prender parte alla prima puntata di Domenica In per mandare un augurio agli studenti e agli insegnanti in vista della ripresa del nuovo anno scolastico.

Anche in quella circostanza Meloni aveva parlato di “roba da Corea del Nord”, con Fdi che aveva presentato subito un’interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all’Agcom per denunciare quello che veniva definito come un “utilizzo scandaloso del servizio pubblico”. In seguito alle proteste, Conte decise di declinare l’invito di Domenica In per evitare ulteriori polemiche.

