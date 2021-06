L'aria che tira, Myrta Merlino incalza la Maglie: "Chi comanda tra Salvini e Meloni?", la risposta che non ti aspetti

01 giugno 2021 a

Myrta Merlino provoca Maria Giovanna Maglie, sua ospite a L'aria che tira, su La7, nella puntata del primo giugno: "Chi comanda tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel centrodestra, mia cara?", la incalza la conduttrice. E la giornalista, che è in collegamento, risponde: "C'è un centrodestra di governo e un centrodestra all'opposizione, i comandi sono separati, come in due aerei diversi". Quello che sta cercando di fare Salvini con Silvio Berlusconi, prosegue la Maglie, "è unire il centrodestra di governo in una federazione anche con i partiti più piccoli, per renderlo più forte al governo".

Prima la Maglie era intervenuta sul tema della giustizia: "Penso che se necessario e lo dico per l'Ilva, per Mottarone e lo dico anche e persino per Brusca: bisogna separare il livello emotivo nazionale e popolare dall'applicazione della legge", sostiene la giornalista che aggiunge: ""Io mi sento una vera garantista. Deve essere separato quello che provo io da quello che decide la giustizia". Sono e devono restare insomma due piani diversi che non si devono sovrapporre.

"Quello che purtroppo capita oggi - spiega la saggista - è che tutti i politici ritengono di dover interpretare prima il sentimento popolare che il rispetto della legge e questo è il segno di una debolezza della politica" accusa Maglie. "Il termine 'pentiti' l'ho sempre trovato odioso, il termine giusto è 'collaboratori', perché che siano pentiti o che stiano soltanto facendo un affare non ce lo dice nessuno. Anzi conoscendo Giovanni Brusca dubito fortemente che sia pentito, ma solo collaboratore".

