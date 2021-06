Matteo Bassetti mai così feroce con Massimo Galli: "Quando hai una certa età...", lo scontro degenera

03 giugno 2021 a

a

a

È scontro tra Matteo Bassetti e Massimo Galli. L’infettivologo del San Martino di Genova ha puntato il dito contro il primario dell’ospedale Sacco di Milano e in particolare contro una frase da lui pronunciata nel salotto di Cartabianca su Rai 3. “Come si fa a dire in una trasmissione televisiva di non fare il vaccino di AstraZeneca alle ragazze e alle signore tra i 35 e i 55 anni?", ha scritto in modo polemico Bassetti su Facebook.

"Soli e col cerino in mano". L'affondo di Bassetti: svela l'ultima vergogna di Roberto Speranza

L’infettivologo avrebbe perso le staffe quando Galli – ospite di Bianca Berlinguer – ha detto: “Non vaccinerei con AstraZeneca le ragazze e le signore dai 30 ai 55 anni". Immediata la replica social di Bassetti: “Su quali basi scientifiche si basano queste affermazioni? Si tratta di una posizione personale che è contro quella di Ema e contro la letteratura scientifica britannica e internazionale".

"Non esiste nessuno studio". Vaccino cinese, ira-Bassetti: l'ultima vergogna dell'Oms (sulla nostra pelle)

Poi l’attacco vero e proprio contro il primario del Sacco: “Quando parli ogni sera, in ogni programma televisivo e hai una certa età, prima o poi la stupidaggine la dici. E ieri sera è stata detta grave e pesante". E ancora: “Qualche volta se non sai cosa rispondere, è meglio se stai zitto oppure lasci parlare chi ne sa più di te. Si eviterebbero brutte figure (ma ormai a quelle ci siamo abituati) e danni importanti nella comunicazione sui vaccini”.

"Non voglio offendere Briatore ma...". Friedman la spara, Bassetti lo asfalta: "Basta ideologia, così si ammazza l'Italia". Volano stracci | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.