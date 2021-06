Livio Fanzaga, ciò che nessuno sapeva su Matteo Salvini: "La Madonna di Medjugorje e quei messaggi, ogni mese"

03 giugno 2021 a

"Per far conoscere i referendum sulla giustizia mi appoggerò a Radio Radicale ma anche a Radio Maria", aveva detto Matteo Salvini. Pronta la replica del direttore dell'emittente religiosa, Livio Fanzaga: "Di questo referendum non so nulla. Non ho competenze particolari per parlarne". Ma il direttore, ad una serie di domande del Corriere della Sera sul leader della Lega, racconta un lato inedito di Salvini. "Tempo fa ho letto che ha ritrovato la fede, anche grazie alla Madonna di Medjugorje. Ovviamente questo mi ha interessato al di là della politica. Gli faccio avere ogni mese, come ad altre personalità, i Messaggi della Regina della Pace", confessa Fanzaga.

"Non ho mai avuto il piacere di vederlo dal vivo e neppure di parlargli, sia pure via telefono", svela sempre il direttore di Radio Maria. A Fanzaga comunque piace che il leader della Lega, "non nasconda la sua fede e la sua devozione mariana, come invece non di rado succede nel mondo della politica". Non vuole però sbilanciarsi troppo e torna a sottolineare il significato della emittente da lui diretta: "Radio Maria è estranea alla politica, nel senso partitico del termine. A noi interessano le anime da salvare e non i voti alle urne".

Ma se Salvini le chiedesse di essere ospitato a Radio Maria per la campagna referendaria in materia di giustizia, chiede il quotidiano di via Solferino, la risposta è comunque molto diplomatica: "Il vero referendum lo farà a suo tempo la Regina della Pace", sottolinea Fanzaga non sbilanciandosi troppo sul ruolo che la sua radio potrebbe avere nell'agone politico schierandosi troppo apertamente con la Lega di Salvini. La campagna referendaria infatti è appoggiata anche dai radicali, movimento non proprio amato dal mondo cattolico e per Fanzaga non dovrebbe essere molto piacevole vedere la sua radio citata assieme proprio a Radio Radicale in occasione dei quesiti sulla giustizia.

