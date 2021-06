Barbara Lezzi, Dagospia attacca l'ex cinquestelle a PiazzaPulita: "Incredibile decadimento estetico"

05 giugno 2021 a

"L'ex grillina Barbara Lezzi irriconoscibile a PiazzaPulita: da Shakira del salento si è trasformata in una sciura triste". Così Dagospia critica impietosamente la parlamentare grillina, ospite giovedì sera 3 giugno da Corrado Formigli, in occasione del dibattito sul caso Uggetti avvenuto con Gaia Tortora e Antonio Padellaro. Parole durissime al limite dello bodyshaming in cui il sito di Roberto D'Agostino critica l'aspetto fisico della parlamentare. A supporto di questa tesi anche due foto della Lezzi, una da Formigli e un'altra meno recente, per sottolineare la differenza.

Bel altri argomenti invece durante la trasmissione di La7. Sulla giustizia infatti la Tortora è sempre stata schierata su posizioni garantiste anche per il drammatico precedente che coinvolse suo padre Enzo Tortora, mentre la senatrice ex Movimento 5 Stelle e oggi nel Misto è ancora oggi fieramente manettara, ancor più dopo l'uscita di Luigi Di Maio contro "la gogna".

Si è parlato del caso di Simone Uggetti, il sindaco Pd di Lodi assolto dopo 5 anni e, al tempo, preso di mira proprio dai grillini. "In quel momento storico c’erano tanti amministratori e parlamentari indagati - ricorda la Lezzi -. La linea era fare da sentinelle, non da giudici. C’era una corruzione dilagante a quel tempo e c’era una questione di opportunità politica". "Le scuse sono importanti - aveva commentato invece la Tortora riguardo al mea culpa di Di Maio -, ma non possono non notare che due ore dopo Giuseppe Conte ha scritto un post simile. Ben vengano le scuse, ma non posso non pensare che sia un calcolo politico. La Lezzi per esempio non chiede scusa. Credo che anche la stampa debba riflettere sul suo comportamento. Il giorno dopo l'assoluzione di Uggetti, non c'era neanche un trafiletto sui giornali. Quando scriviamo del caso Uggetti senza avere verbali e riscontri, ce lo chiediamo se quel signore ha moglie e figli? È anche un fatto di linguaggio", spiega la Tortora che ha risposto punto per punto alle "giustificazioni" della Lezzi.

