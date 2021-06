Stefania Sandrelli, compleanno "bollente": "Faccio ancora la mia porca figura, sono come Figaro...". Eccola oggi

05 giugno 2021 a

"Mi considero fiera di avere la stessa età della Repubblica italiana, della Costituente, del voto alle donne". Così Stefania Sandrelli festeggia il suo compleanno. "Non ho un attimo di tregua. Io sono sempre stata come Figaro: una alla volta, per carità", parla a proposito dei tanti impegni lavorativi che sta affrontando. Parla dell'amore: "Ho sempre pensato che l' ultimo amore della vita sia il più importante perché è basato sulla confidenza reciproca". E sul fatto di lavorare senza sosta ammette: "Forse è questione di fortuna, penso sempre di averne avuta molta. E di aver fatto gli incontri giusti", confida in una intervista al Messaggero.

Apre la stanza dei ricordi: "Ho avuto tanti successi e qualche delusione. Come il film Lei mi parla ancora. Pupi Avati poteva riservarmi qualche inquadratura in più, penso di meritarla": Sulla pandemia racconta che, "al primo lockdown del 2020 ho reagito meglio, quest'anno invece mi sono sentita più debole. Ho cominciato a riflettere sui massimi sistemi e mi sono preoccupata: questa cosa mi somiglia poco perché sono una donna tutta istinto... Ma non mi lamento, per carità", aggiunge.

.Parla anche del catcalling: "Se un complimento è gentile, non vedo perché sanzionarlo. Ma se per la strada ti rivolgono un apprezzamento pesante o ti fischiano, devi rispondere con la stessa moneta. Quando i maschi fanno i pappagalli e si coalizzano per molestare una donna, dobbiamo fare altrettanto anche noi", E infine si lascia andare ad una confessione civettuola sui suoi 75 anni: "A questa età faccio ancora la mia porca figura", ammette sorridendo.

