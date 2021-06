Flavio Briatore, ore di angoscia: "Malore a Baku", arriva la conferma pesantissima

05 giugno 2021 a

Flavio Briatore rompe il silenzio. L'imprenditore, nella giornata del 4 giugno, ha avuto un malore. A raccontarlo era stato lui stesso attraverso il suo profilo Instragram dove immortalava lo staff sanitario del Gran Premio di Formula 1, questo fine settimana a Baku (Azerbaijan). Null'altro però si sapeva delle sue condizioni, fino a quando ha tranquillizzato i suoi tanti fan: "Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande (Dopo la piccola défaillance di ieri)". Rispetto alle prime indiscrezioni, Gossip e Tv avvisa che l'ex team manager potrebbe non essere mai stato ricoverato all'ospedale, ma si sarebbe limitato a una visita da parte dei medici del circuito.

Oggi infatti Briatore sta molto meglio, come lo si vede in una fotografia insieme a Stefano Domenicali, in attesa delle qualifiche del Gran Premio. Tra i tanti commenti è apparso anche quello dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha mostrato tutta la sua vicinanza e il suo affetto tramite emoji: un braccio che indica forza e una faccina con gli occhi a cuoricino. D'altronde i due sono rimasti amici dopo la fine del matrimonio. Addirittura Mara Venier, proprio a Domenica In e di fronte alla Gregoraci, si era lasciata andare a una confessione che aveva spiazzato tutti.

"Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. È ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore", era stata la soffiata della regina della domenica di Rai1. Conferme velate anche dalla diretta interessata che ha ammesso: "Siamo una coppia anomala. È come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene". Non a caso conclusa l'esperienza al Grande Fratello Vip molti rumors parlavano di un riavvicinamento tra i due con tanto di matrimonio bis. Retroscena mai ufficializzati: i due sono sì molto amici, ma non più marito e moglie.

