Matteo Salvini e i professori in gonna: "Questa è lotta alla discriminazione?", le foto che lo fanno rabbrividire

Il movimento #LaRopaNoTieneGenero (i vestiti non hanno genere) sta spopolando sui social negli ultimi giorni in seguito alle adesioni sempre più crescenti da parte di professori, che hanno deciso di indossare una gonna durante le loro lezioni in classe. Si tratta di un’iniziativa contro le discriminazioni: per un po’ niente pantaloni, in modo da mandare un messaggio forte e provare a combattere gli stereotipi di genere.

Iniziativa che però ha fatto storcere il naso a Matteo Salvini, che sui social ha condiviso il suo pensiero: “Lotta alle discriminazioni? No, al buonsenso direi. Ma dimmi te… Che ne pensate?”. In tanti di sono detti d’accordo con il segretario della Lega, ma altrettanti hanno invece apprezzato il gesto dei professori, che non è fatto per una mera questione di visibilità ma per provare a sensibilizzare i loro alunni su temi di grande importanza.

L’iniziativa era nata qualche mese fa dopo che uno studente di nome Mike Gomez era stato cacciato da scuola per essersi presentato in classe con una gonna: in risposta l’istituto lo aveva espulso e mandato dallo psicologo. Allora alcuni professori avevano utilizzato l’indumento “incriminato” per esprimere solidarietà nei confronti di quello studente: negli ultimi giorni il movimento è tornato di moda più che mai, con sempre più docenti che hanno aderito all’iniziativa per promuovere la tolleranza e il rispetto del diverso.

