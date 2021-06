Non è l'Arena, botta e risposta tra Luca Telese e Peter Gomez: "Prendi il doppio di un parlamentare", "Lo dico in tv"

07 giugno 2021 a

Si è parlato di vitalizi nello studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. Tra gli ospiti Roberto Formigoni, Luca Telese e Peter Gomez. Quest'ultimo ha spiegato quanto sia sbagliato il riconoscimento di una pensione all'ex presidente della Regione Lombardia dopo la sua condanna per corruzione. Telese, invece, ha detto di non avere nulla in contrario e quindi ha stuzzicato il collega: "Peter quanto prendi di stipendio come direttore del Fatto? Non guadagni il doppio di un parlamentare?". "160mila euro lordi, meno di un parlamentare, lo dico in televisione senza problemi", è stata la risposta di Gomez.

"No, più di un parlamentare e prenderai anche una buona pensione", ha controbattuto ancora Telese. Ma il direttore del fattoquotidiano.it ha aggiunto: "La cosa paradossale è che guadagno molto meno dei miei colleghi direttori, perché qui teniamo gli stipendi bassi per dare lavoro ai ragazzi". Tornando sull'argomento Formigoni e vitalizi, poi, Gomez ha attaccato Telese per aver frainteso le sue parole sull'argomento: "Te la canti e te la suoni da solo, sono veramente sorpreso, sei scorretto".

"Io dico che Formigoni ha diritto a una pensione che gli garantisca di non morire di fame, ma non di quelle dimensioni", ha continuato il direttore del Fatto. "Ma sono 2mila euro", ha replicato Telese". Ma Gomez ha insistito: "Quanti italiani vivono con 780 euro di pensione? Formigoni ha gravemente sbagliato, ha tradito il patto con noi cittadini. E in virtù di una legge fatta anni fa, sta scontando la sua condanna a casa e ne sono contento, ma qual è il segnale che diamo? Vieni condannato per corruzione, ti prendi 5 anni, fai 5 mesi in carcere, poi stai a casa e ti prendi pure la pensione. Per me è sbagliato!".

