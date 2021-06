L'Aria che tira, Peter Gomez contro l'ex M5s Marcello De Vito: "Forse perché è sotto processo?", fango manettaro

07 giugno 2021 a

"La politica italiana è in ebollizione": così Myrta Merlino ha aperto la puntata de L'Aria che tira su La7, dando il benvenuto al suo primo ospite, il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez. Al centro della discussione il passaggio dell'ex grillino Marcello De Vito, già candidato a sindaco di Roma, in Forza Italia. "Era stanco delle mille capriole che faceva il Movimento e quindi ha fatto il salto mortale direttamente", ha detto la conduttrice. Seguita subito dopo da Gomez, che ha commentato: "Forse ha inciso il fatto che abbia un procedimento in corso e che sia stato a suo tempo arrestato". "Questo non lo sappiamo, però se De Vito volesse partecipare per spiegarci bene questa decisione può farlo - ha aggiunto la Merlino -. Effettivamente passare dai 5 stelle a Forza Italia è davvero un grande lancio".

L'annuncio del passaggio è stato dato poco tempo fa da Maurizio Gasparri, senatore e coordinatore del partito di Silvio Berlusconi per Roma Capitale, nel corso della conferenza stampa "Campidoglio: la sfida di Forza Italia". De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina, è stato il consigliere più votato tra i grillini nella tornata che ha portato all'elezione di Virginia Raggi come sindaca di Roma.

"Sono molto contento e convinto della mia scelta e pronto alle sfide che ci saranno, a partire dalle prossime Amministrative. Non ho più retto alle mille capriole ideologiche del M5S, cui dico… buon tutto! - ha commentato De Vito -. Avrei potuto smettere di far politica o mettere a disposizione l'esperienza acquisita in questi anni nel Consiglio comunale ed in maniera naturale mi sono rivolto all'area politica che aveva sempre rappresentato le mie idee e la mia cultura prima di entrare nel M5S".

