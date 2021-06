Michele Merlo, parla la fidanzata: "Sento che mi sta chiamando", la drammatica frase a poche ore dalla morte

09 giugno 2021 a

a

a

Sono ancora in corso le indagini per stabilire se quella di Michele Merlo sarebbe stata una morte evitabile. L'ex cantante di Amici, deceduto a 28 anni per leucemia fulminante, era stato dimesso dall'ospedale nonostante i forti dolori. A chiedere la verità anche Luna Shirin Rasia, la fidanzata che distrutta racconta al Giornale di Vicenza le ultime ore vissute accanto al cantante: "La sera prima del ricovero stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’ gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente".

"Nel 95% dei casi si guarisce". Michele Merlo e la leucemia fulminante, cosa non torna: pesantissimo atto d'accusa. Sfortunato o...

Luna prima di essere la sua fidanzata era stata una dei suoi più grandi fan. E tra un commento e un altro su Instragram, i due si erano scambiati i numeri di telefono parlando poi per ore. Due settimane dopo, lei lo ha raggiunto e non si sono più lasciati. “Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre. Io provo esattamente le stesse cose".

"Sei come mio madre". Lo strazio di Morgan per la morte di Michele Merlo: la lite e quelle parole

Luna, come i genitori del 28enne, non sa spiegarsi quanto accaduto: "Io e Michele dovevamo incontrarci. Era destino. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle". E ancora: "C’è un’ultima canzone che non ho sentito. L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta", ha concluso Luna mentre chiede verità su quella maledetta notte che si è portata via il suo Michele.

Si indaga per omicidio colposo, "errori ed omissioni": terribili dubbi sulla morte di Michele Merlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.