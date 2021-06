Stasera Italia, Barbara Palombelli in lacrime per la morte di Camilla Canepa: "Forse si poteva evitare"

10 giugno 2021 a

Barbara Palombelli non trattiene le lacrime. La notizia della 18enne morta dopo il vaccino AstraZeneca ha scosso la conduttrice di Rete Quattro in onda nella puntata del 10 giugno con Stasera Italia. "Faccio le mio condoglianze ai genitori di Camilla Canepa - ha detto in chiusura del programma -, bisogna stare vicini ai genitori, agli amici...". Ma la Palombelli non ha fatto in tempo a finire che subito si è lasciata andare alla commozione. "Domani - ha poi proseguito - ne parleranno tutti. Forse poteva essere una morte che si poteva evitare".

Commossa come lei, anche se su un'altra rete Antonella Viola. L'immunologa, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha esordito ammettendo: "Per me oggi è una giornata difficile. Io sono mesi che dico che il vaccino AstraZeneca non va somministrato alle donne giovani e oggi, con la morte della 18enne di Genova, per me è un fallimento personale". Poi la Viola ha implorato gli italiani di evitare la seconda dose di AstraZeneca: "Questa volta voglio dire di non fare la seconda dose AstraZeneca. Perché se è vero che non ci sono dati su trombosi nella seconda somministrazione, è anche vero che ci sono pochissimi dati visto che in pochi hanno ricevuto due volte il siero".

Tutte e due, sia la Palombelli che la Viola, per una volta hanno voluto chiudere un occhio sull'allarmismo. Entrambe, come da loro ammesso, hanno voluto parlare di una tragedia che non sarebbe dovuta accadere. La stessa esperta del coronavirus ha ricordato come lei più volte avesse messo in guardia sull'uso del vaccino anglo-svedese per i giovani.

