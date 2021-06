Selvaggia Lucarelli, lo sfregio a Matteo Bassetti dopo la morte di Camilla: "Mi raccomando, continuate a chiedere a lui"

11 giugno 2021 a

In seguito alla tragica scomparsa di Camilla Canepa, la ragazza 18enne di Genova deceduta ieri, giovedì 10 giugno 2021, alcune settimane dopo aver ricevuto la dose di AstraZeneca, gli italiani vogliono ora chiarezza sul preparato anglo-svedese. "Serve una posizione chiara e definitiva di Aifa e del Cts" ha commentato Matteo Bassetti attraverso un post su Facebook, aggiungendo che non serve limitare AstraZeneca "ad alcune età, a questo punto andrebbe stoppato in tutte le età chiedendo scusa agli italiani per la comunicazione errata e antiscientifica su questo vaccino".

Sono stati molti i commenti che hanno criticato l'ennesimo cambio di posizione da parte del virologo, tra cui anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha così ripreso Bassetti: "Dopo la trombosi che ha colpito la diciottenne, due giorni fa Bassetti rassicurava i giovani invitandoli a vaccinarsi. 4 ore fa ha detto che devono sospendere Astrazeneca per tutte le fasce d'età. Mi raccomando, continuate a rivolgervi a lui per avere pareri scientifici eh". La giornalista ha poi aggiunto un ulteriore screenshot di un articolo del Secolo XIX che riportava l'ennesima giravolta del virologo: "Bassetti cambia idea" intitola il Secolo, "Troppi errori di comunicazione: fermare il vaccino per tutte le fasce d'età". Non si tratta della prima volta che il virologo cambia posizione, e non si tratta nemmeno del primo virologo che lo fa.

Dopo la trombosi che ha colpito la diciottenne, due giorni fa Bassetti rassicurava i giovani invitandoli a vaccinarsi. 4 ore fa ha detto che devono sospendere Astrazeneca per tutte le fasce d'età. Mi raccomando, continuate a rivolgervi a lui per avere pareri scientifici eh. pic.twitter.com/B3SDDo9ZVX — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 10, 2021

A marzo 2021, Andrea Crisanti aveva condannato aspramente la decisione dell'Aifa e del Cts di bloccare precauzionalmente il vaccino AstraZeneca, definendola "un'arma" regalata ai no-vax. Senza parlare delle raccomandazioni avanzate dagli enti farmaceutici verso l'inizio di aprile, che consigliavano l'inoculazione del vaccino di Oxford soltanto agli over 60. "Così facendo si mette in pericolo tutto il piano di vaccinazione, visto che la fetta più ampia della popolazione da vaccinare ha meno di 60 anni" aveva affermato Crisanti. Mentre nella giornata di ieri, il microbiologo ha sostenuto l'esatto opposto: "Sono sorpreso del fatto che, dopo le raccomandazioni di fare il vaccino AstraZeneca a quelli che avevano più di 60 anni, improvvisamente si fanno queste iniziative di Open Day che sono poi di fatto in contrasto con le indicazione. Ma questa è la Repubblica delle banane?" ha affermato Crisanti.

