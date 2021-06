Oggi è un altro giorno, Massimo Galli su AstraZeneca: "Mollare il colpo". Anticorpi, chi deve evitare il siero

11 giugno 2021 a

Prima della conferenza stampa in cui il ministro Roberto Speranza, il generale Francesco Paolo Figliuolo e il Comitato tecnico scientifico hanno comunicato la decisione di somministrare AstraZeneca esclusivamente agli over 60, Massimo Galli è stato ospite di Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno su Rai1 si è dibattuto sul cortocircuito comunicativo e istituzionale che si è venuto a creare sul vaccino, e in particolare su quello anglo-svedese.

Che cosa dovrebbe fare chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca? Un consiglio è arrivato da Massimo Galli, che ha premesso che si tratta di una sua opinione e non di una linea guida ufficiale: “Farsi gli anticorpi, se ci sono mollare il colpo vedendo cosa fare perché forse basta già così. Se non ci fossero, o fare un altro AstraZeneca o aspettare che si prendano delle decisioni in merito ed eventualmente poi fare Pfizer o Moderna”.

E la scelta da parte del Cts è arrivata, con la “forte raccomandazione” di non usare più AstraZeneca per gli under 60 che verrà applicata alla lettera dal governo: e quindi la campagna di vaccinazione dovrà subire per forza di cose una riorganizzazione, dato che anche chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca dovrà fare la seconda con un vaccino mRna, ovvero Pfizer o Moderna. Insomma, il vaccino anglo-svedese è stato “bandito” negli under 60 dopo le reazioni avverse in alcuni giovani.

