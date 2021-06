Dritto e Rovescio, sfogo di Del Debbio su Saman: "Tutto questo mi fa molto inc***", Salvini e la vergogna di sinistra

11 giugno 2021 a

a

a

"Non ho visto manifestazioni o manifesti firmati dagli intellettuali, tutto questo mi fa molto inc***": Paolo Del Debbio, in diretta a Dritto e Rovescio su Rete 4, si è espresso così sulla triste vicenda di Saman Abbas, la 18enne pakistana sparita ormai da settimane da Novellara, in Reggio Emilia, dove viveva con i genitori e il fratello. L'ipotesi degli inquirenti è che sia stata uccisa dai familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato. Lo sfogo del conduttore è stato ripreso anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha condiviso ogni parola di Del Debbio: "Fa bene ad infuriarsi: serve alzare la voce contro chi fa finta di niente o derubrica la vicenda a semplice 'femminicidio'", ha scritto su Twitter.

"Camilla come Saman". L'orrore del diplomatico pakistano e la replica (durissima) di Bruno Vespa

"Ho visto poca partecipazione in Italia a questa vicenda, non è giusto", ha continuato il conduttore in studio. Che poi ha sottolineato quanto sia importante manifestare per tutti i diritti e non solo per alcune categorie: "Questa ragazza aveva diritto a scegliere di vivere come voleva, le è stato negato. Questo si chiama diritto all'autodeterminazione, è stato riconosciuto nel 1948 dalla Carta dei diritti dell'uomo. E' un diritto importantissimo per tutti".

"Non c'entro nulla". Saman Abbas, il cugino prova a "cavarsela" così: le indiscrezioni dall'interrogatorio

Intanto gli investigatori continuano a cercare il corpo della ragazza intorno a casolare dove viveva. Stando alle indagini, i genitori di Saman avrebbero deciso di punirla per via della sua opposizione alle nozze combinate e per via dell'allontanamento dai precetti dell'Islam. Così avrebbero affidato allo zio, aiutato due cugini, il compito di ammazzare materialmente la 18enne. Uno dei due cugini è stato prima arrestato in Francia e poi estradato in Italia, dove è accusato di concorso in omicidio. Lui però si è già detto estraneo ai fatti: "Non c'entro con la sua scomparsa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.