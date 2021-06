Giorgia Meloni, lo sfogo contro Giuseppe Conte e Beppe Grillo: "Ecco perché sono andati dall'ambasciatore cinese"

11 giugno 2021 a

"In molti si chiedono perché Grillo accompagnerà oggi Conte dall'Ambasciatore cinese. La risposta è facile: per far ricevere al capo del M5S la benedizione di Pechino. A conferma di ciò che abbiamo visto in questi anni: i grillini sono la quinta colonna del regime cinese in Italia". Questo il tweet di accusa di Giorgia Meloni nei confronti dei due esponenti dell'M5s a proposito dei rapporti col regime comunista cinese da parte dei grillini.

Il fondatore del M5S e il leader in pectore del Movimento sono attesi infatti all’ambasciata cinese a Roma. Tutti ricordano i viaggi di Grillo in Cina, le ospitate in veste di teorico e conferenziere. Ed ecco che la Meloni intravede col suo tweet dietro la “deriva” del M5s verso la Cina, la mano di Grillo. Una mossa che ha reso il M5S un vero e proprio punto di riferimento in Europa per il governo di Xi Jinping.

La firma degli accordi della Via della Seta, ma c'è anche chi ricorda che quando Di Maio inviò materiale sanitario alla Cina per far fronte al coronavirus, la task force era già consapevole della “limitata disponibilità” di dispositivi medici, mascherine e respiratori in Italia. Il motivo per cui il ministro diede il via libera a quella “donazione” non si è mai saputo. Ma il ministro Speranza, di Leu ma alleato con M5s, fece sapere che, "occorre anche tenere conto delle legittime ripercussioni economiche e dell’intrattenimento delle relazioni diplomatiche con la Cina”.Ed ecco che il tweet della Meloni sui “Grillini quinta colonna del regime cinese in Italia”, sembra avere una spiegazione plausibile.

