Francesco Figliuolo 'condannato' da Marco Travaglio per la morte di Camilla: "Omicidio volontario". E scatena il linciaggio social

L'accusa di Marco Travaglio nel suo editoriale di oggi 12 giugno sul Fatto quotidiano è pesantissima. Secondo il direttore, il responsabile della morte di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni deceduta in seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca è il generale Francesco Paolo Figliuolo. Parla di "omicidio volontario" Travaglio. Non si era mai spinto a tanto. Da tempo infatti il direttore del Fatto ha preso di mira il commissario straordinario. Furibondo per la sostituzione di Domenico Arcuri e di Giuseppe Conte, Travaglio sparge veleno sul generale. La sua tesi è che chi ha vaccinato Camilla e l'ha dimessa ai primi sintomi trombotici ha commesso un grave errore, "ma senza gli Open Day, difficilmente sarebbe stata vaccinata".

Insomma, per il giornalista la colpa è tutta di Figliuolo. E se al suo posto ci fosse stato Arcuri, è il ragionamento, egli "sarebbe già stato lapidato sulla pubblica piazza, mentre il centrodestra e tutti i giornaloni al seguito ne chiederebbero l'arresto per omicidio volontario". Ergo, è questa l'accusa che gira al generale. Da qua il consiglio di Travaglio: dimettersi subito. Peccato che il generale non sia responsabile delle vaccinazioni in senso stretto. Figliuolo organizza la logistica ma non è lui a decidere chi deve essere vaccinato e con che cosa. Se proprio si vuole trovare dei colpevoli allora la responsabilità in primis è del ministero della Salute e del comitato tecnico-scientifico che non hanno mai esplicitamente detto che AstraZeneca non doveva essere somministrato sotto i 60 anni.

Tant'è. Questo assalto a Figliuolo da parte di Marco Travaglio ha scatenato il popolo nostalgico come lui del due Conte-Arcuri. Su Twitter è nato infatti l'hashtag #Figliuolodimettiti al quale si è contrapposto ed è ora in tendenza: #Figliuolograzie. Anche quest'ultimo ha catalizzato l'odio e il linciaggio del generale sulla piazza social. "#Figliuolograzie se ti dimetti subito! Avere sulla coscienza 18enni morte e mezzo milione di under 60 potenzialmente a rischio di morte fra X anni non è da tutti", si legge. "#Figliuolograzie aggiungerei al ca***, anche lui responsabile di propaganda pro vaccini che sta spingendo delle povere vittime a farsi inoculare un vaccino sperimentale rischiando di avere grossi problemi di salute che portano anche alla morte", scrive un altro.

Ma i più utilizzano questo hashtag per la ragione per cui è nato, difendere il generale. "Diciamo la verità, il successo della campagna vaccinale stava facendo innervosire la cricca travaglista e la corrente tailandese della sinistra che non vedevano l'ora di saltarti alla giugulare alla prima occasione utile, ma loro rimangono sciacalli e tu generale #Figliuolograzie". E ancora: "Figliuolo è responsabile dell'organizzazione e della logistica. Non della somministrazione dei vaccini. Non vedevate l'ora di speculare su lacrime e dolore. Sciacalli. #Figliuolograzie".

