Denise Pipitone, una fine terrificante: "Ricevo chiari segnali". La certezza del sensitivo che non sbaglia mai

Nonostante le nuove e inaspettate rivelazione sulla sparizione di Denise Pipitone, per Michael Schneider il caso non si risolverà mai. Secondo il giornalista, nonché sensitivo, la piccola di Mazara del Vallo sparita nel nulla nel lontano 2004 non verrà mai più trovata. Il sedicente medium che collabora gratuitamente da quindici anni con gli investigatori di tutta Europa si dice piuttosto scettico. "So che le mie parole saranno inaccettabili per Piera Maggio, ma purtroppo ho la chiara percezione che Denise non sarà mai trovata ed il caso non sarà mai risolto", ha spiegato al Corriere della Sera l'uomo che è stato decisivo per altri casi di cronaca nera come l'uccisione dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli per mano del figlio Benno.

Michael aveva indicato la presenza dei corpi non distante dal luogo in cui poi sono stati ritrovati, ossia nelle acque dell'Adige. E così anche su questo intricato mistero, Schneider ha voluto dare una mano. "Denise non sarà trovata - ha proseguito - e il caso non sarà risolto. Ricevo chiari segnali rispetto al fatto che sarà meglio per i familiari cercare pace e chiudere il caso, anche se so che le mie parole sarebbero inaccettabili per una madre. Sento che si potrà cercare Denise per altri 17 anni e oltre senza trovarla mai".

Qualche giorno fa il medium è stato contattato per fare chiarezza su un altro caso di cronaca, la sparizione e uccisione di Saman Abbas: "Mi basta guardare una foto per sentire se quella persona è viva o morta - ha ammesso su quello che lui definisce un dono -. Raramente vedo immagini. Se voglio trovare uno scomparso prendo una mappa e lascio che i miei occhi e le mie dita vaghino sulla cartina sempre più nel dettaglio finché si fermano su un punto preciso. Non mi occorre sapere molto del caso: solo il nome della persona, il luogo di residenza e l’ultimo di avvistamento". Nel caso di Saman, "la mia intuizione è che Saman sia morta e si trova a nord di Novellara, intorno a un boschetto, a quello che sembra un piccolo stadio di calcio".

