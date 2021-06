Non è l'Arena, Matteo Bassetti lancia un consiglio: "Cosa si deve fare prima del vaccino"

14 giugno 2021 a

"Mischiare vaccini darebbe una risposta migliore". Matteo Bassetti a Non è l'Arena risponde ai molti dubbi su AstraZeneca e la decisione del governo, anche per chi deve ricevere la seconda dose, di negarlo agli under 60. "Ci sono degli articoli - dichiara l'infettivologo del San Martino di Genova - che usciranno nelle prossime ore dicono che mischiare i vaccini, prima dose AstraZeneca e seconda Pfizer, darebbe una risposta migliore". Nella puntata del 13 giugno del programma di La7 di Massimo Giletti, l'esperto ricorda come in sei mesi siano nati quattro vaccini e per questo "le cose si scoprono progressivamente, in maniera dinamica. Chi ha iniziato prima la campagna vaccinale, come gli inglesi, ci insegna".

Tornando alla cronaca, e in particolare alla morte di Camilla Canepa dopo il vaccino, "di questo preferiscono non parlare perché c'è un'inchiesta della Procura - mette le mani avanti Bassetti -. D'ora in poi dobbiamo fare ai pazienti un'accurata anamnesi". Da qui il consiglio a chi va a vaccinarsi che "deve anche rompere le scatole al medico, a costo di starci mezz'ora invece di cinque minuti". Secondo l'infettivologo, bisogna chiedere quanto più possibile sulla nostra situazione clinica.

Su AstraZeneca Bassetti è definitivo: "L'ente che sovrintende tutta l'Europa è l'Ema e l'Ema a dato l'ok al vaccino dai 18 anni in su. Il Cts ha dato una forte raccomandazione agli over 60 dopo di che è evidente che se lei vuole fare un vaccino di AstraZeneca, il vaccino è approvato a livello europeo". Per lui con quanto sta accadendo "si è decretata la morte dei vaccini a vettore virale, visto che la decisione di limitarli solo per gli over 60 riguarda anche il vaccino J&J. Credo sia stata una decisione di buonsenso ma assolutamente politica. La scienza dice alcune cose, ma la politica sanitaria, il ministero in questo caso, deve mediare tra la scienza e la politica, di fronte a un'opinione pubblica che ha paura e dubbi".

