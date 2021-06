Marò, la rabbia della moglie di Latorre: "Facce di bronzo che lo fanno tacere. E dopo l'ictus..."

16 giugno 2021 a

a

a

Non ha più fiducia dopo questi anni da incubo Paola Moschetti, la moglie del marò Massimiliano Latorre: "La speranza non mi ha mai abbandonato, questo sì, anche nei momenti più bui. Ma la fiducia è un'altra cosa, e io ancora non ne ho perché dopo nove anni e mezzo di tribolazioni mi sento come una bambina che deve imparare a camminare e ha paura di cadere. Se per me è così, figuriamoci per Massimiliano. Per lui è ancora peggio, le sue ferite sono ancora più profonde e tutt' ora aperte", si sfoga in una intervista a Il Corriere della Sera. "Anche perché da quando Massimiliano è stato colpito da un ictus, nel 2014, non ha potuto opporre la stessa resistenza psicofisica a una situazione assurda che ci ha travolti e stremati".

"Per la politica italiana siamo carne da macello. Ciò che i militari sanno e tacciono". Marò, l'India chiude il caso. L'ira della moglie di Latorre

Ieri, 15 giugno, appresa la notizia della chiusura del caso da parte dell'India, Paola Moschetti ha dichiarato: "Per la politica italiana siamo stati carne da macello". Una frase che conferma e rilancia: "C'è ben poco da aggiungere. Basta guardare le facce di bronzo che presentano questo esito come un successo della politica e della diplomazia italiana" ma, come ha scritto su Facebook, "se mio marito è innocente, così come il suo compagno di sventura Girone, e saranno entrambi riconosciuti tali come è giusto che sia, che cosa ha pagato lo Stato italiano all'India?". Un riscatto? "Forse è questa la risposta esatta".

"Militari tutti golpisti, ecco la sua cultura". Toni Capuozzo umilia Michela Murgia: "Chi minaccia davvero l'Italia"

E se questa notizia è una buona notizia, aggiunge la moglie di Latore, "non riusciamo ancora a non sentire addosso il peso dell'ingiustizia subìta in tutti questi anni. Non riusciamo a capire come sia stato possibile considerare Latorre e Girone quasi alla stregua di due pistoleri, quando invece è evidente che siamo di fronte a due militari che hanno agito con lealtà e professionalità al servizio dello Stato italiano". Uno Stato che, "con la giustificazione del segreto militare, adesso impone a Latorre e a Girone di tacere e addirittura di non partecipare nemmeno a manifestazioni pubbliche", sbotta. "Ho 50 anni. Dieci anni fa quindi ne avevo 40. Ci hanno rubato quasi dieci anni".

"Scrittrice in cerca di gloria". Sfregio ai militari, Capuozzo difende suo padre: un massacro per la Murgia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.