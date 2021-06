CartaBianca, Lucia Annunziata inchioda Beppe Grillo all'ambasciata cinese: cosa c'è dietro davvero, il gelo di Luigi Di Maio

16 giugno 2021 a

Lucia Annunziata attacca il Movimento 5 stelle per l'incontro di Beppe Grillo con l'ambasciatore cinese, avvenuto in concomitanza con il G7. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 15 giugno, la conduttrice di Mezz'ora in più osserva che "i Cinque Stelle non hanno altra strada che stare nell’esecutivo. Però ci sono delle spine tra Movimento e governo". Quindi ricorda "la visita di Grillo all’ambasciatore cinese nel giorno del G7" che "ha suscitato molte perplessità." Un'accusa alla quale cerca di rispondere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, anche lui in studio dalla Berlinguer.

"Non ci devono essere malintesi né ambiguità", spiega Di Maio. "Noi siamo alleati con i Paesi europei, siamo nella Nato con gli Stati Uniti e gli altri paesi. Se si deve parlare di cooperazione io ne parlo". "Personalmente ho votato per le sanzioni alla Cina sulla violazione dei diritti umani", sottolinea l'ex capo politico del Movimento 5 stelle. "Non dev’esserci alcun dubbio sulla collocazione geopolitica dell’Italia. La mia posizione è quella emersa dal G7".

Ma sappiamo bene che l'incontro di Beppe Grillo l'11 giugno con l'ambasciatore cinese Li Junhua ha creato molta tensione nel Movimento. Lo stesso Giuseppe Conte a poche ore dall'appuntamento ha deciso di non presentarsi per "concomitanti impegni". Quello infatti non poteva essere considerato un "vertice normale" vista la coincidenza con il concomitante G7. Per questo, per evitare scivoloni, Conte, a poche ore dall'appuntamento, ha fatto sapere che avrebbe disertato l'incontro con Grillo e con l'ambasciatore cinese. Il tutto mentre il premier Mario Draghi si trovava in Cornovaglia per il G7 dove il presidente degli Stati Uniti Joe Biden invitava a rafforzare l'asse occidentale in funzione anti-cinese.

