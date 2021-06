Hoara Borselli, sfogo e bordata a Selvaggia Lucarelli: "Linciata perché di destra. Ecco cosa pensa di me"

16 giugno 2021 a

Hoara Borselli viene spesso attaccata da sinistra perché è dichiaratamente di destra. La contestazione principale che viene mossa nei suoi confronti è di avere un passato da showgirl che sarebbe incompatibile con le sue attuali ambizioni giornalistiche. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, ha però assicurato di non temere gli attacchi strumentali che le arrivano e di sentirsi in pieno diritto di esprimere le sue opinioni anche in trasmissioni politiche, come Non è l’Arena e Quarta Repubblica.

“Presa di mira perché dico cose di destra? Questo sicuramente - ha dichiarato - io sono stata linciata sui media la prima volta che ho aperto bocca. Lo sapevo a che cosa sarei andata incontro facendo parte di una minoranza di donne che si espongono. Ma io continuo a rivendicare con forza le mie posizioni, anche qualora significhi essere continuamente bersagliata. Io non mi fermo”. Tra l’altro è nota la polemica con Selvaggia Lucarelli, secondo cui i trascorsi della Borselli da showgirl non le darebbero diritto a esprimere le sue opinioni politiche.

“Lei probabilmente pensava che io non fossi in grado di parlare di politica - ha dichiarato nell’intervista a Il Giornale - poi è chiaro che, stando su due posizioni politicamente antitetiche, sono il bersaglio più facile. So bene che tante volte mi sarebbe convenuto tacere, anche per il mio percorso artistico. Tanti mi dicono: ‘Prima o poi, dato che sei di destra, non ti daranno più neanche la possibilità di parlare in televisione’. Allora vorrà dire che continuerò a scrivere, che è quello che mi piace fare, continuano a portare avanti questa mia ideologia di destra, che mi riconosco e che con orgoglio continuo a sostenere”.

