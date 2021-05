Ballando con le Stelle, incontra Madalina Ghenea nei camerini e rischia di restarci secco: un video clamoroso, vip fuori controllo

18 maggio 2021 a

Ve lo ricordate Simone Di Pasquale? Era uno dei ballerini di Milly Carlucci ai tempi di Ballando con le Stelle, lo storico format di Rai 1: prese parte alla prima edizione, quella del 2005, che vinse in coppia con Hoara Borselli. E nelle scorse ore, Di Pasquale ha ricordato su Instagram una delle protagoniste del passato di Ballando, la bellissima Madalina Ghenea, postando un video dell'esibizione al format che fece insieme alla modella e attrice di origini rumene.

Ma non solo. Di Pasquale ha anche speso delle parole curiose sulla modella, rivelando quanto fosse rimasto abbagliato dalla sua sconvolgente bellezz: "Accadde a Ballando con le stelle, al primo incontro ebbi un attacco di tachicardia. Madalina Diana Ghenea, all’epoca bellezza già nota oggi affermato emblema femminile", ammette Di Pasquale. Insomma, tachicardia al primo faccia a faccia. La Ghenea, per inciso, partecipò in coppia con Di Pasquale nell'edizione del 2011, la settima, dove non arrivarono però neppure tra i primi sei posti.

E ancora, parlando di Madalina, Di Pasquale ha ricordato: "Per essere alla sua ‘altezza’ dovetti usare degli spessori sotto i talloni, arrivando così a 7cm di tacco". Infine, la battuta: "Ma per il lavoro... questo ed altro". Per il lavoro o per Madalina Ghenea... ?

