Ballando con le Stelle, un pesantissimo addio dopo 16 anni: ecco chi lascia Milly Carlucci, un "buco" in Rai

Una pesantissima defezione per Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà del sabato sera di Rai 1, uno dei prodotti di punta in termini di share di Viale Mazzini. Simone Di Pasquale, uno dei professionisti presenti nel format sin dalla prima edizione del 2005, lascerà infatti il programma. Un duro colpo, per Milly Carlucci, che perde una delle vere e storiche colonne di Ballando.

Su Instagram, infatti, il ballerino ha pubblicato un lungo post di saluti e ringraziamenti che a molti è sembrato un vero e proprio. Quasi certo il fatto che Di Pasquale non sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2021. Altra conferma arriva dal fatto che il ballerino non ha risposto a tutti quelli che, sui social, gli chiedevano se effettivamente stesse abbandonando il programma: Simone si è limitato a commentare con la emoticon di un bacio.

Sui social, Di Pasquale, ha scritto: "Squadra che vince …Balla ! Sedici edizioni indimenticabili, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di scoprire un pezzettino di me stesso, che ha contribuito ad arricchire la mia esperienza professionale e di vita". E nelle settimane precedenti, il ballerino aveva ricordato e ringraziato tutte le partner con cui aveva partecipato a Ballando: Hoara Borselli, con cui vinse la prima edizione, poi Lucrezia Lante della Rovere, Natalie Guetta, Milena Vukotic e quella dell'ultima edizione, Lina Sastri.

"Grazie a tutti Voi, pulizie, bar, tecnici Audio/Luci, trucco/parrucco, costumi, macchinisti, cameraman, regia, montaggio, redazione Rai, autori, orchestra, giuria, Maestri, Ballandi, De Andreis e al Gran Capo Milly", ha concluso il suo post Simone Di Pasquale. Parole che, insomma, non sembrano lasciare alcuno dubbio.

