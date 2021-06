Silvio Berlusconi, una mattonata da 8 milioni di euro: indiscreto-Bechis, come ha perso il tesoretto

17 giugno 2021 a

a

a

Che stangata, Cavaliere! Di Silvio Berlusconi se ne occupa Il Tempo, sempre molto attento e informato sui bilanci e i movimenti finanziari del leader di Forza Italia. Ma in questo caso, qualcosa non torna. Per la precisione non tornano circa 8 milioni di euro. Il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis punta infatti i riflettori sul bilancio 2020 di Immobiliare Idra, che raggruppa le principali proprietà dell'ex premier.

"Serve il partito unico, mi appello anche a lei". Berlusconi, il colpo di mano sulla federazione: non solo Salvini, bomba sulla Meloni

Bene, il bilancio si è chiuso con una perdita di oltre 7,9 milioni di euro rispetto al disavanzo di 5,8 milioni del precedente esercizio. Cifre pesanti. Il rosso però è stato ripianato mediante un parziale utilizzo della riserva di rivalutazione che è scesa così a 87,6 milioni, mentre il Cavaliere in prima persona ha finanziato la società attraverso la controllante Dolcedrago con altri 6 milioni, portando così il debito verso soci a 136 milioni oltre agli 88 milioni di debito verso obbligazionisti.

I giudici ritirano fuori Patrizia D'Addario. Bruttissima sorpresa contro Berlusconi: processo escort, maxi-richiesta danni?

"I ricavi da locazioni - prosegue Il Tempo - sono saliti di poco a 4,5 milioni mentre gli altri ricavi, costituito solo dai riaddebiti ai locatori dei costi sostenuti per la gestione, sono scesi anno su anno di 800mila euro attestandosi a 12 milioni a fronte dei costi tipici della gestione saliti di un milione circa a 22,1 milioni". Sempre il quotidiano capitolino sottolinea in fine come lo scorso febbraio Immobiliare Idra abbia emesso un nuovo bond da 80 milioni, restituendo poi 9 milioni del finanziamento a Dolcedrago, che in conclusione ha chiuso il 2020 con una lieve perdita, pari a 320mila euro

"Partito in liquidazione e carcassa a Salvini": dal cuore di Forza Italia, le parole esplosive su Silvio Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.