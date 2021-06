Burgirr, il bambino star dei social? Una sconvolgente verità: "Quanti anni ha davvero", storia straziante

19 giugno 2021 a

Chiunque guardi i video di Burgirr, la nuova star dei social, può pensare ad uno scherzo. Perché Burgirr (pseudonimo online) sembra un bambino ma non lo è. Sui profili Instagram e TikTok da migliaia di followers alcune immagini potrebbero farlo credere. Fa delle cose da adulti con l'aspetto di un bambino perché in realtà è un ragazzo di 17 anni di nome Abdu Rozik, nato e cresciuto in Tagikistan. Ecco chi è la nuova star dei social i cui video sono diventati virali.

Il video nel quale Abdu si divora un grosso hamburger ha fatto il giro dei social accumulando milioni di visualizzazioni, ma ci sono anche foto in cui tiene in mano un'arma. Tutti pensano sia un bambino, ma Burgiirr in realtà ha 17 anni ed è affetto da un disturbo della crescita che non ha potuto risolvere a causa di problemi economici della famiglia.

Il piccolo adolescente non è solo una star sui social, ma è anche un cantante e musicista. La sua storia continua ad attirare molte persone in tutto il mondo e anche qualche critica. Da ragazzo di piccola statura è diventato un influencer dalla vita dinamica e ricca. Il video nel quale Abdu si gode un ingombrante hamburger ha fatto il giro dei social, da YouTube passando alla piattaforma di condivisione TikTok, arrivando ad accumulare milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Nel video di pochi secondi il ragazzo annuncia il pasto imminente con entusiasmo, esclamando quel "Burgiirr" che ha dato il nome all'intera clip, per poi addentare il cibo e gustarselo compiaciuto.

