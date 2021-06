Damiano dei Maneskin, oltre ogni limite: "Voglio essere il tuo schiavo". In Europa si parla solo di questo

19 giugno 2021 a

I Maneskin non si fermano più. Dopo la vittoria dell'Eurovision la band italiana raggiunge traguardi importanti. Basti pensare che una delle loro hit, I wanna be your slave, è entrata nella top ten della Uk Single Charts, la classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito, piazzandosi al settimo posto. Si tratta della prima volta per un gruppo musicale italiano.

Continua così il successo della band romana, composta dai giovanissimi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio: secondo la Bbc, sarebbero il gruppo di maggior successo uscito dall'Eurovision Song Contest negli ultimi nove anni. Già prima di entrare nella top ten, comunque, si erano piazzati al 17esimo posto della classifica delle canzoni più ascoltate in Inghilterra con Zitti e buoni, la canzone con cui hanno vinto il concorso europeo.

Anche il New York Times ha lodato la band nei giorni scorsi, pubblicando un articolo dal titolo: "Hanno vinto l'Eurovision, possono conquistare il mondo?". Il quotidiano americano ha anche ricordato la questione della droga sollevata da un giornalista francese all'Eurovision. Un'accusa con la quale si voleva delegittimare una vittoria limpidissima accompagnata da "carisma sul palco, energia della gioventù, una disinvoltura androgina attentamente curata ed elegante". Secondo il giornale, inoltre, il prossimo produttore discografico dei Maneskin potrebbe essere Simon Cowell, la mente di X-Factor: una garanzia per portare la band italiana alla conquista del mondo.

