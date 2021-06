Michele Merlo di Amici, Francesca Verdini distrutta al funerale. Risponde a Selvaggia Lucarelli: "Meschina e vuota, vergognati"

20 giugno 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini presenti ai funerali di Michele Merlo, il giovane cantante di Amici morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante, forse sottovalutata dai medici del pronto soccorso. La verità è che la penna del Fatto quotidiano ignora i rapporti di amicizia tra Francesca Verdini, fidanzata di Salvini, e lo sfortunato artista e non sa che il padre di Michele, Domenico, è stato scelto per guidare il circolo di Fratelli d'Italia di Rosà, la cittadina in provincia di Vicenza dove si sono celebrate le esequie. Francesca Verdini ha replicato duramente alla Lucarelli: "Meschina e vuota. Si vergogni". Peraltro, le foto degli occhi gonfi di pianto della compagna del leader leghista, la smorfia di dolore intuibile pur se nascosta sotto la mascherina e l'abbraccio struggente e disperato alla madre di Michele, testimoniato da varie foto, avrebbe dovuto consigliare alla sempre puntuta Lucarelli un po' più di prudenza nel suo giudizio sommario.

Michele Merlo, a sorpresa anche Salvini, la Verdini e la Meloni ai funerali: straziati dal dolore | Guarda

“La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni - aveva scritto Selvaggia su Twitter - al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella". Poi il post scriptum: "L'unica amica di famiglia era Francesca Verdini, mi dicono. Quindi appunto, politica e cartoline c'entravano ancora meno".

"Ho notato una cosa nella foto della Meloni con il papà di Michele Merlo". Guardate il polso: dettaglio straziante, il giorno dei funerali | Foto





Diversi utenti gli hanno fatto notare di aver preso un grosso granchio: Salvini e la Meloni sono amici personali del padre di Michele ed erano stati invitati al funerale, dopo aver fatto sentire la loro vicinanza in privato e in silenzio. Poco importa: nessuna marcia indietro, neanche di fronte all'evidenza di una evitabile figuraccia.

"Meloni, Salvini e la fidanzata Verdini?". Selvaggia Lucarelli, sciacallata su Michele Merlo: funerali e politica, come la sbugiardano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.