Mario Draghi e i Maneskin, l'ultimo schiaffone sul Fatto quotidiano: "Zitti e buoni o mi inc***o"

20 giugno 2021 a

a

a

Un premier Mario Draghi versione Maneskin. Le bizzarrie del Fatto quotidiano, in termini di vignette, non conoscono confini. Non avrà il fisique du role da rockstar glam, l'ex governatore di Bankitalia e Banca centrale europea, ma in quanto a carisma potrebbe dare ripetizione all'imberbe Damiano David, allievo sia pur ben dotato.

Dopo la morte di Camilla, il generale Figliuolo ritratto così: l'ultimo orrore del "Fatto" di Travaglio | Guarda

Ma ovviamente Mannelli, matita armata della banda del direttore Marco Travaglio, ha un altro obiettivo. La musica non c'entra, e la Zitti e buoni diventata famosissima prima al Festival di Sanremo e poi sul palco dell'Eurovision Song Contest di Rotterdam è semplicemente un buon appiglio per fare polemica politica. Anzi, come suol dirsi, buttarla in caciara.





Mario Draghi come i Maneskin: la vignetta di Mannelli sul Fatto

Il tema, in casa Fatto, è noto: sui vaccini Draghi decide tutto da solo, facendo e disfacendo, dietrofront compresi. AstraZeneca, seconda dose "eterologa", over 60 o giovani. Di fronte alle indecisioni del ministro della Salute Roberto Speranza e degli esperti del Cts, il premier ha preso il toro per le corna mettendo una parola definitiva, si spera, sulla campagna vaccinale e i sieri da somministrare alle varie fasce di italiani ancora non immunizzati.

"Esperti? No, ha deciso tutto Speranza". Cos'ha scoperto Bechis nelle carte del Cts: Astrazeneca e vaccini, un caso politico

"Zitti e buoni - fa dunque dire Mannelli al presidente del Consiglio - o m'inc***o". Sintesi micidiale, non c'è che dire. E in fondo è un po' la sintesi degli italiani che stremati da mesi di chiacchiere e ripensamenti vorrebbero dire la stessa cosa alla pletora di parlamentari e virologi che ogni giorno, a qualsiasi ora, affollano le tv per dire tutto e il contrario di tutto sul virus.

"Mai visto così nervoso". Mario Draghi e il caos vaccini: dalla Gruber, indizi pesantissimi contro Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.