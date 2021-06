Guido Crosetto smaschera Roberto Burioni sul vaccino anti-Covid: "Mi sembra chiara solo la navigazione a vista"

20 giugno 2021 a

Guido Crosetto ha il coraggio di dire quello che tutti pensano e nessuno dice: ovvero che sui vaccini si naviga a vista. "Ormai mi sembra chiara solo la navigazione a vista. Cosa comprensibile ma che andava esplicitata", scrive in un post pubblicato su Twitter in risposta a un precedente cinguettio del virologo Roberto Burioni.

Poco prima infatti Burioni aveva offerto la sua ultima teoria: "Il virus è cambiato (in peggio) ma i vaccini lo possono fermare. Facciamoci trovare pronti in ottobre vaccinando (con due dosi, una non basta) più gente possibile". Insomma, prima bastava una dose, come aveva fatto la Gran Bretagna, per battere il coronavirus. Ma adesso non basta più. Adesso serve la seconda dose. Altrimenti a ottobre rischiamo un'altra ondata. Altrimenti arrivano le varianti.

Pierpaolo Sileri, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai uno, nella puntata del 20 giugno, aveva cercato di fare chiarezza sulla vaccinazione eterologa che "è stata approvata, viene fatta anche in molti altri Paesi. Ci sono studi, che non sono tantissimi ma sono già sufficienti per dire che è sicura e allo stesso tempo sembrerebbe possa dare una immunità addirittura superiore", ha sottolineato il sottosegretario alla Salute.

Quanto alle mascherine, ha proseguito Sileri, "è tempo di poterle togliere all'aperto" e "spero che a breve il Comitato tecnico scientifico si esprima presto in questa direzione" ha affermato il sottosegretario. "Non significa eliminarla, ma tenerla nella tasca e metterla se c'è assembramento", ha spiegato ancora dalla Venier. "Non dipende da una data ma da quante persone sono state vaccinate".

