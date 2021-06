Stasera Italia, Veronica Gentili in onda così: maxi-scollatura ed effetto-nudo, clamoroso su Rete 4

22 giugno 2021 a

Eccoci a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda ogni sera su Rete 4. La puntata è quella di martedì 22 giugno, alla conduzione Veronica Gentili. Si parla del ddl Zan e dell'ingresso a gamba tesa del Vaticano sulla vicenda, con la lettera spedita al governo in cui si chiede di fermare la legge. Dunque, il dibattito sulle mascherine e lo scontro politico che, al netto delle decisioni del Cts, continua a montare.

Tra gli ospiti, ecco Gianluigi Paragone, che sulla campagna vaccinale afferma: "Al di là dell'effetto sicurezza in se del vaccino, il vaccino deve essere vertito come qualcosa di sicuro dall'opinione pubblica, perché è il cittadino che va a firmare il consenso". Quindi il piddino Gianni Cuperlo, che si spende su AstraZeneca e vaccinazione eterologa, ossia il richiamo con un siero differente: "La certezza deve essere data anche dall'autorità politica: l'idea che i governi si limitino a produrre delle raccomandazioni, non è molto convincente".

