Vaticano contro il Ddl Zan, Peter Gomez a Tagadà durissimo contro Enrico Letta: "Nel Pd tutti muti e lui dice solo cazz***"

Peter Gomez si è scagliato contro Pd e Movimento 5 Stelle, che alla Camera non hanno chiesto nulla sul ddl Zan a Mario Draghi. Eppure quest’ultimo aveva preannunciato che avrebbe risposto in maniera dettagliata nel momento in cui gli sarebbe stata posta la questione. E invece una domanda non è mai arrivata: “Ci prendono per i fondelli? Dopo che hanno detto e fatto di tutto, alla Camera sono stati tutti zitti e muti. Ma dove pensano di prenderli i voti? Dove pensano di andare alle prossime elezioni?”.

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha alzato i toni e ha fatto una previsione su come finirà questa vicenda: “Che va tutto alle calende greche, che si dimostreranno degli ipocriti. Se Pd e M5s avessero due leader veri, andrebbero alla conta e piuttosto perderebbero, almeno si presenterebbero agli elettori dicendo che questa battaglia loro l’hanno combattuta. Tra l’altro mi è stato detto che la presidenza del Consiglio avrebbe chiesto di discutere sul consiglio europeo e non sul ddl Zan. Anche Draghi in ginocchio al Vaticano? Sicuri che gli italiani siano d’accordo?”.

“La sensazione è che il paese sia più avanti”, ha commentato Tiziana Panella, che poi ha riportato le ultime dichiarazioni di Enrico Letta, che sostanzialmente sul tema ha lanciato la palla in tribuna: “Ha detto caz*** - ha commentato Peter Gomez - la sua è stata una supercazzola. I leader politici che hanno gli attribuiti intervengono e dicono parole chiare, qua siamo ai cavilli”.

