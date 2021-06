Marco Travaglio passa al linciaggio: Beppe Grillo sei un cogl***, la barbarica prima pagina del "Fatto Quotidiano"

26 giugno 2021 a

Un assoluto e continuativo Travaglio di bile, sul Fatto Quotidiano. Già, dopo l'agguato di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, dopo quel "sono il garante non sono un cogl***", l'house organ dell'ex premier ha iniziato a cannoneggiare senza soluzione di continuità contro il comico M5s. Marco Travaglio, insomma, è furibondo. Lo voleva e lo vuole a tutti i costi, Conte a capo dei pentastellati, piano per il quale spinge da tempo. Ma ora, il sogno sembra essersi spezzato.

E così ecco che ieri, venerdì 25 giugno, si vedeva un Beppe Grillo in prima pagina intento a sfasciare a mazzate il M5s. Dunque il durissimo fondo del direttore, a cui Travaglio ha dato seguito oggi, ribadendo i concetti a lui cari. Secondo Marco Manetta il "cog***" in questa storia sarebbe Beppe Grillo. E ora, ha aggiunto Travaglio, il M5s - dopo quanto fatto dal comico - potrà essere guidato soltanto da un "cog*** servo sciocco". Crisi di nervi vera, insomma, quella del direttore.

E così, per continuare a menar fendenti contro il comico - ah, come cambiano in fretta le cose della vita ... -, ecco che oggi, sabato 26 giugno, Travaglio arma anche la penna di Vauro. Nella parte alta della vignetta ecco una pipa e il classico "ceci n'est pas une pipe", questa non è una pipa, il capolavoro di Magritte. Sotto, ecco la raffigurazione di un Grillo furibondo e in calce la scritta: "Ceci n'est pas un couillon", ossia "questo non è un cogl***". Insomma, il comico si becca del "cogl***" per l'ennesima volta.

