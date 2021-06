Stasera Italia, Fabrizio Pregliasco perde la pazienza: "Mi lasci parlare, non dica stupidaggini". Come non si era mai visto prima

26 giugno 2021 a

Si è parlato di Covid, varianti e vaccini nello studio di Stasera Italia su Rete 4. Tra gli ospiti di Veronica Gentili anche il virologo Fabrizio Pregliasco e l'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi. Quest'ultimo, però, ha fatto perdere le staffe a Pregliasco, di solito sempre molto composto e moderato nei talk televisivi. Il virologo non ci ha visto più quando Rinaldi ha criticato la continua altalena sui vaccini, come per esempio le indicazioni su AstraZeneca, prima raccomandato solo agli under 60, poi solo agli over 60.

Dopo le puntualizzazioni dell'europarlamentare leghista, Pregliasco ha sbottato: "Si sono sviluppate una serie di indicazioni velocemente. Mi lasci parlare, basta! Non dica più altre stupidaggini". E ancora: "La ricerca scientifica va avanti per tentativi ed errori. Siamo stati di fronte a un virus che non conoscevamo e si fanno valutazioni che vengono poi, spesso, anche non confermate".

Nervosismo a parte, Pregliasco ha poi spiegato anche come funziona la questione varianti del Covid: "Il virus - dove ha grande possibilità di diffondersi - sperimenta nuove varianti. Ne abbiamo catalogate 700, ma molte di queste hanno piccole variazioni che non incidono sulla funzionalità. E quindi sono interessanti solo dal punto di vista della ricerca e del tracciamento. Alcune però, quelle che poi prevalgono, sono quelle che hanno dei vantaggi".

