Sondaggio Mentana, FdI primo partito? Occhio, la clamorosa frase "rubata" a Salvini: di fianco alla Meloni...

Un lunedì sera di bombe politiche ieri, 28 giugno. Non solo la durissima replica di Giuseppe Conte a Beppe Grillo, con la richiesta di una leadership assoluta nel M5s e la proposta di votare su un nuovo statuto. Già, perché negli stessi minuti è piovuto anche il sondaggio di Enrico Mentana sulle intenzioni di voto, appuntamento "classico" del lunedì sera al TgLa7.

E la rilevazione firmata da Swg, per Giorgia Meloni ha avuto il sapore di qualcosa di storico. Già, per la prima volta anche per il sondaggio di Mentana, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con un roboante 20,7% di consensi. Seconda piazza per la Lega di Matteo Salvini, accreditata di un 20,3% di consensi. Dunque un Pd sempre più in caduta libera, terzo e con distacco: Enrico letta e compagni dovrebbero accontentarsi del 18,8 per cento.

Numeri dal grande peso specifico. Numeri che tratteggiano differenti scenari politici, anche se gli scenari, quelli veri, verrano disegnati soltanto dal voto, quando arriverà. Ma nel frattempo, il sondaggio Swg dà lo spunto ad Osho per l'ultimo capitolo della sua graffiante satira, ovviamente in prima pagina su Il Tempo di oggi, martedì 29 giugno. Ecco che in prima appare una foto di Salvini seduto al fianco della Meloni, il primo che sembra rivolgersi alla seconda sottovoce. Contenuto del dialogo ipotetico firmato Osho? "Tanto sò solo sondaggi". "Se se... rosica va". Ovviamente, si scherza.

