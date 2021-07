Silvio Berlusconi, l'errore di Marta Fascina: "Pubblicata questa foto". Lo scatto privatissimo nel letto

02 luglio 2021 a

a

a

Come sta Silvio Berlusconi? Una foto pubblicata per errore dalla sua compagna, Marta Fascina, ha gettato nuove ombre sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia. Lo scatto del Cav disteso a letto è comparso involontariamente per pochi secondi sulle Instagram stories della deputata di Forza Italia, che lo affianca fin da quando è finito il rapporto con Francesca Pascale: nonostante sia stata rimossa quasi istantaneamente, la foto è stata salvata e ha fatto il giro della rete.

Qualche giorno fa il fratello Paolo aveva parlato dello stato di salute di Berlusconi: “Deve stare molto monitorato, perché ci sono un po’ di alti e bassi. Però sta bene e non siamo preoccupati. Si deve riguardare anche perché ha una certa età”. L’ultimo anno è stato parecchio travagliato per il Cav, che dopo aver lottato contro il coronavirus ha dovuto fare i conti con tre cadute, problemi cardiaci e complicanze dovute agli strascichi del Covid. L’ultimo ricovero è avvenuto a maggio a causa di un’infezione intestinale.

"Dialoga con Salvini e il Cav". Dagospia, le pressioni dal cuore del Pd: Letta muore col M5s?

Post-ricovero l’ex premier aveva rotto il silenzio lo scorso 2 giugno rilasciando una lunga intervista a Il Giornale e poi aveva parlato di nuovo il 20 giugno, intervenendo telefonicamente a una Convention di Forza Italia: “Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondate”.

Video su questo argomento "Federazione del centrodestra", Pietro Senaldi su Salvini e Berlusconi; "Dove sbagliano i due leader"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.