Malika Chalhy, "cosa fece nel giugno 2019": sbugiardata pure dal fratello. Per lei ora si mette davvero male

03 luglio 2021 a

a

a

Continua a tenere banco il caso di Malika Chalhy, che tra Mercedes, cane di lusso e telefonate con Selvaggia Lucarelli si è praticamente sbugiardata da sola. Cacciata di casa perché lesbica, la ragazza avrebbe marciato su questo aspetto ottenendo 140mila euro tramite una raccolta fondi organizzata per permetterle di “rifarsi una vita” e di pagare le spese di avvocati e psicologo. Invece Malika ha finora speso i soldi per soddisfare il proprio benessere: ha sbagliato dal punto di vista etico e morale, ma la colpa è di chi l’ha assecondata.

Malika, "truffa aggravata". Chi la porta in tribunale. La "beneficenza" per Mercedes e cagnolino? La rovinano

Mentre la bufera social imperversa su di lei, il fratello Samir ha parlato a La Nazione e ha spiegato che non parla con la sorella da mesi. Però ci ha tenuto a condannare gli insulti e le offese che stanno piovendo su sua sorella: “Sono assolutamente sbagliati. Le persone dovrebbero stare zitte e invece giudicano senza sapere come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia fin dall’inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno adesso”.

"Malika spende e spande e la insultano". Senaldi e la ragazza omosex: perché non ci fa pena chi le ha dato i soldi

Però parlando della Mercedes e del french bulldog, Samir ha ammesso che “tutto questo non mi stupisce, ho sempre pensato che Malika avesse usato gli audio di mia mamma per avere notorietà. Quegli audio con insulti erano e restano sbagliati - ha precisato - ma lei avrebbe potuto evitare di andare a vivere a Milano, la città più cara d’Italia per gli affitti. Ha sempre sognato la bella vita e i soldi, non a caso nel giugno 2019 fece dei provini per entrare a Uomini e Donne”.

"Io ho rifiutato". Malika Chalhy, non solo soldi: cosa le avevano offerto. Un altro scandalo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.