Myrta Merlino, dramma professionale: "Stavo impazzendo". Il giorno più duro a La7

Una Myrta Merlino come mai si era vista prima. La conduttrice de L'Aria Che Tira, da tempo legata all'ex calciatore Marco Tardelli, confessa quanto di più inaspettato. "La verità è che l’amore mi ha regalato una pace che non avevo - ha esordito sulle colonne del settimanale Oggi -. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più. Minoli mi aveva abituata a stare dentro certi binari, ad avere degli schemi. Adesso mi sono liberata. Sono questa qui, più Myrta e meno Merlino".

Ad oggi la conduttrice non sente più la necessità di dimostrare a tutti che sa fare il suo mestiere e per questo "non mi vergogno di mostrare le emozioni". Un passo importante che l'ha sicuramente resa più felice rispetto a prima: "Mi voglio più bene e questo la gente a casa lo capisce. Sa, il pubblico del mattino ha bisogno di specchiarsi in quello che vede in tv, di ritrovarsi, di sentire che fra noi non ci sono barriere. E che esiste un nostro linguaggio fatto di verità. La mia rubrica “Dillo a Myrta” ha raccolto in poco tempo 130 mila mail, segno che questo dialogo è autentico, continuo, credibile".

La sua vita è cambiata anche a livello sentimentale. Merito, ovviamente, dell'incontro con Tardelli. "Non sono più disposta a rinunciarci. Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci. Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini". Un sentimento grande su cui i figli della conduttrice adorano scherzare: "I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo “finché morte non ci separi” senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni". E non ha alcuna intenzione di farselo sfuggire.

