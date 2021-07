Alessandro Cecchi Paone deriso da Gian Marco Centinaio ad Agorà Estate: "Come Rocco Casalino"

05 luglio 2021 a

a

a

Ad Agorà Estate si accende lo scontro. Protagonisti Gian Marco Centinaio e Alessandro Cecchi Paone. Nella trasmissione mattutina di Rai 3 in onda lunedì 5 luglio si parla del documento firmato dai sovranisti d'Europa, tra cui Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Viktor Orban e Marine Le Pen. Se da una parte il sottosegretario leghista prende le difese dell'iniziativa del Carroccio, dall'altra il giornalista punta il dito: "Mai mio figlio, mai mio nipote, mai i giovani europei in quel contesto con Orban e i sovranisti", sbotta mentre Centinaio rincara la dose: "Vedo che Cecchi Paone è diventato il difensore di Draghi, del governo, dell'Europa", prosegue per poi dare il colpo di grazia: "È il Casalino de 'noantri. Parliamo di un manifesto fatto tra movimenti che hanno una visione chiara dell'Europa".

"Fatto fuori dalla Rai dopo aver detto di essere omosessuale". Cecchi Paone terremota Viale Mazzini: ecco chi c'è dietro

Poi la domanda con cui Centinaio mette all'angolo il suo interlocutore: "Ma con quali voti è stata eletta Ursula von der Leyen?". Immediata la replica: "Con i voti di Orban - si risponde da solo senza attendere -, e allora tutti dissero 'evviva i voti di Orban', c'era anche chi lo voleva nel Ppe adesso invece è tornato a essere un cattivone". Centinaio dunque torna a difendere la linea sovranista della destra lanciando la sfida di rifare le elezioni per la Commissione europea e "vediamo se viene eletta la von der Leyen. Ci vuole coerenza. Noi vogliamo cambiare l'Europa perché così non è non ci piace".

"Sei matto. Che c***o dici?". "Con te non parlo, non sai niente". Scontro furioso tra Cecchi Paone e Paragone | Video

All'interno del documento infatti la proposta di rinnovare e riformare l'Ue, dove la cooperazione "vacilla". Per i sovranisti le istituzioni necessitino di una "profonda riforma" perché l’Ue "sta diventando sempre più uno strumento di forze radicali che vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa". Qualcosa su cui sicuramente Paone non sarà d'accordo.

"Sfide truccate?". A poche ore dalla semifinale, un terremoto ad Amici: il sospetto pesantissimo, "rinfrescata" in vista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.