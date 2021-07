Matteo Bassetti a Stasera Italia, "Senza vaccino stai a casa". Travolto e minacciato dopo la diretta: "Ora devo avere due macchine di scorta"

06 luglio 2021 a

A Stasera Italia, trasmissione in onda su Rete 4, si parla di vaccini. Ospite del programma il primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Nelle ultime ore, l'infettivologo ligure si è fatto spazio tra i trend di Twitter, per alcune sue esternazioni fatte nel corso della trasmissione. Secondo Bassetti, se il prossimo autunno di dovesse nuovamente ricorrere a lockdown e zone rosse, a pagarne le spese dovrebbero essere coloro che hanno deciso di non vaccinarsi: "Se non sei vaccinato, in casa ci stai tu". Dichiarazioni che hanno presto scatenato decine e decine di utenti sui social, che hanno manifestato il proprio dissenso riguardo alle dichiarazioni di Bassetti.

Vaccini e novax, l'intervento del prof. Matteo Bassetti a #StaseraItalia oggi pic.twitter.com/WOycfyHYUY — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 5, 2021

"Si parla di un italiano su cinque che non vuole vaccinarsi - tuona Bassetti -. È evidente che è tanto, parliamo di 12-13 milioni di persone, una fetta consistente. Siccome ho sentito parlare nuovamente di lockdown o zone rosse, alle quali io spero di non dover mai arrivare per chi è vaccinato, l'idea è che se uno non vuole vaccinarsi vorrà dire che a casa ci sarà lui". Già alcuni giorni prima, Bassetti aveva espresso un'opinione analoga all'Adnkronos: "Sei non vaccinato? Non esci. Hai deciso di non vaccinarti, di mettere a rischio la tua salute, ma anche quella degli altri? Bene, i vaccinati faranno una vita normale, i non vaccinati si chiuderanno in casa".

"Io trovo queste affermazioni discriminatorie molto gravi. E voi?", domanda il professor Paolo Becchi su Twitter. Ma sono tanti i commenti di utenti che hanno "cinguettato" la propria opinione: "Con questi toni da dittatore poi si stupisce di avere molti nemici", scrive un utente. "Bassetti, che ormai si atteggia da kapo, vuole con Burioni il lockdown per soli non vaccinati. E magari una stellina sul braccio?", rincara la dose un altro. "Mi hanno massacrato con insulti e minacce, altro che scorta! Devo averne due di macchine di scorta adesso", ha commentato ieri, lunedì 5 luglio 2021, Matteo Bassetti sempre all'Adnkronos.

