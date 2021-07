Generale Figliuolo, il "Fatto" sfregia anche la sua divisa: Vauro lo ritrae così, l'ultima bassezza

08 luglio 2021 a

Sparare sul mucchio. Questa la tattica adottata dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio nei giorni in cui si sta consumando lo psicodramma M5s, con la frattura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che sta facendo crollare a pezzi ciò che restava dei pentastellati. Periodo durissimo, per direttor Travaglio, che vede il "suo" avvocato del popolo o presunto tale crollare sotto i colpi del comico.

E così ecco che oggi la prima pagina è tutta contro Mario Draghi e Marta Cartabia, "come Berlusconi", sparacchia il quotidiano. La ragione? "Il nuovo Salvaladri", come titolo di apertura. Già, il governo rimette mano alla vergognosa riforma della prescrizione voluta dal M5s e firmata da Alfonso Bonafede e, ovviamente, Travaglio e Il Fatto alzano i toni, accusano, perdono il controllo. "Il premier approfitta del marasma nel M5s e oggi porta in CdM una controriforma anti-Bonafede: reati estinti se l'appello dura più di due anni e la Cassazione più di 1", si legge.

Ma, si diceva: sparare nel mucchio. E così, dopo un colpo al governo Draghi, ai suoi ministri e a Berlusconi, eccone un altro contro il generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario all'emergenza coronavirus che ha fatto cambiare passo all'Italia nella gestione della pandemia, l'uomo che ha preso il posto di quel Domenico Arcuri che Travaglio, probabilmente, è l'unico in Italia a rimpiangere.

L'affondo contro Figliuolo arriva nella vignetta firmata da Vauro. Il tema è la riapertura del generale ai vaccini AstraZeneca per gli under-60. Titolo della vignetta: "Vaccini under 60, Ddl AstraZan", in un gioco di parole che richiama il ddl Zan. E così ecco che la divisa di Figliuolo diventa arcobaleno. In calce, la scritta: "L'identità di generale", che fa il gioco all'identità di genere. No, il Fatto, Vauro e Travaglio non risparmiano nemmeno la divisa...

