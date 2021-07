Rocco Casalino, "ha già firmato un contratto": dove lo vedremo dopo Palazzo Chigi grazie a Marina Berlusconi

09 luglio 2021 a

Non bastava il libro. Ora la vita di Rocco Casalino diventerà un film. L'ex portavoce del premier Giuseppe Conte ha infatti firmato con Mondadori, gruppo presieduto da Marina Berlusconi, un contratto per la cessione dei diritti dell’autobiografia "Il Portavoce" (edito da Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. Se il libro era già stato considerato una specie di House of Cards in salsa nostrana, figuriamoci la pellicola.

E infatti la sceneggiatura sembra ancora più complessa e ripercorre quell'infanzia a Ceglie Messapica, la Germania in cui è stato figlio di immigrati, la Milano degli esordi giornalistici a Telelombardia, poi la casa del Grande Fratello a Roma fino ai palazzi ben più importanti, quelli della politica. "Non mi ha regalato niente nessuno. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato… è perché non dimentico mai da dove sono partito", aveva specificato nel libro mettendo a tacere chi lo criticava per essere passato dal Gf a Palazzo Chigi.

Oltre alla carriera, sia nel libro che nel film, Casalino ripercorre un passato difficile a fianco di un padre violento. Toccanti i racconti in cui l'ex portavoce ricorda il padre che picchiava e violentava la madre davanti a lui e alla sorella. Così come gli ultimi attimi di vita dell'uomo di fronte a un Casalino ormai grande, intento da una vita a proteggere i suoi più cari affetti: la mamma e la sorella.

